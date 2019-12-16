Американская хип-хоп певица Cardi B подарила мужу Offset на день рождения холодильник, в котором лежали $500 тыс.

Cardi B подарила Offset на день рождения холодильник c деньгами. В нем лежали $500 тыс.

Видео, как рэпер Offset получает подарок, певица опубликовала в Instargam.

B во время поздравления сказала, что у ее мужа есть все, что тот хочет.

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– Что еще я могу дать тому, у кого есть все? Холодильник, – сказала она.

Рэпер не ожидал получить на день рождения двухкамерный холодильник. В этот момент помощник открыл его, а внутри оказались $500 тыс.

Offset даже попытался отказаться, но потом назвал жену сумасшедшей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cardib (@iamcardib) 14 Дек 2019 в 6:53 PST

Ранее Cardi B выпустила клип на трек Press. Режиссером клипа выступила Йора Францсис.