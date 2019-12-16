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Экс-Мисс Украина Леонила Гузь снялась топлес

Мисс Украина 2018 года Леонила Гузь снялась топлес, прикрыв грудь руками.

Леонила Гузь

Леонила Гузь разделась для фотосессии. Модель прикрыла обнаженную грудь руками.

Мисс Украина 2018 года показала снимок на фоне красных штор в одних блестящих штанах с высокой посадкой.

Читайте: Что постит в Instagram Маргарита Паша – яркие фото

Также она дополнила образ черными босоножками на каблуке и украшениями.

 

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Публикация от Леонила Гузь (@leonila.guz)

Напомним, на первом отборе Мисс Украины 2018 девушка не стала победительницей, поскольку хуже всех знала английский. Факты ICTV писали, что нужно знать о Леониле Гузь.

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