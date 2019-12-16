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Future Nostalgia: Dua Lipa представила второй клип к новому альбому

Певица Dua Lipa презентовала lyric-видео на трек Future Nostalgia.

Future Nostalgia: Dua Lipa представила второй клип к новому альбому

Британская певица косовского происхождения Dua Lipa  презентовала клип песню Future Nostalgia.

Сама артистка назвала песню игривой и веселой. Композицию она написала вместе с Джеффом Баскером и Кларенсом Кофи-младшим.

Читайте: Новая песня Dua Lipa – Future Nostalgia: текст и перевод

Future Nostalgia – это вторая композиция из новой пластинки, которая должна появится в первой половине 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что певица Билли Айлиш выпустила клип на песню Хanny со своего дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go?.

Фото: dualipa

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