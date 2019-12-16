Новым героем украинского шоу Холостяк в 2020 году станет немец.

В 2020 году шоу Холостяк отпразднует свой десятилетний юбилей. Скорее всего, к круглой дате создатели проекта должны были бы подготовить что-то особенное.

Со своих собственных источников Фактам ICTV стало известно, что новым Холостяком в 2020 году станет немец, который имеет украинские корни.

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Пока наверняка неизвестно, кто именно станет героем проекта, однако ведущий шоу Григорий Решетник в одном со своих интервью говорил, что он должен быть особенным.

– Мы ждем настоящего рыцаря, который влюбит в себя абсолютно всех, которого будут мечтать поцеловать и обнять каждая и участница, и зрительница. И я уверен, что мы такого найдем, – заявил Решетник.

Ранее Факты ICTV писали, что судьи 10 сезона шоу Х-Фактор Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались во время трансляции прямого эфира в Facebook.