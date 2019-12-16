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Палала: КАZКА показала тизер нового клипа

Группа КАZКА анонсировала выход нового клипа на песню Палала.

Палала: КАZКА показала тизер нового клипа

Группа КАZКА разместила на своем YouTube-канале тизер нового видеоклипа на песню Палала.

– Ныряй в глубины себя, следи за красной нитью, жди новый видеоклип KAZKA, созданный Аланом Бадоевым. Скоро, – написала группа на своем канале.

За несколько часов клип уже набрал 4 000 просмотров и множество комментариев.

Читайте: Колишні – KAZKA презентовала новый трек

Ранее украинская певица Jerry Heil опубликовала новый клип на песню Рецепт салата невеста.

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