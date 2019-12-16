В сети появился первый тизер сериала И повсюду тлеют пожары, а также дата его премьеры.
Опубликован тизер к сериалу И повсюду тлеют пожары, который снят по одноименному роману Селесты Инг (2017 год).
Сериал появится в сети 18 марта 2020 года.
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В картине снимались Риз Уизерспун, Джошуа Джексон, Джордан Эльзасс, Гэвин Льюис, Джэйд Петтиджон, Керри Вашингтон, Александра Андервуд.
Действие разворачивается в городке Шейкер-Хайтс, штат Огайо, в конце 1990-х. Семейство Ричардсонов жило тихо мирно, пока не появилась художница Миа Уоррен со своей дочерью.
Ранее Факты ICTV писали, что в сети появился официальный трейлер серила Новый Папа, который повествует о борьбе за власть в Ватикане.
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