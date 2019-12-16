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Жру и не могу остановиться! Полякова презентовала клип на песню Ночная жрица

Украинская певица Оля Полякова презентовала клип на песню Ночная жрица.

Жру и не могу остановиться! Полякова презентовала клип на песню Ночная жрица

Популярная артистка Оля Полякова опубликовала клип на композицию Ночная жрица.

Режиссерами видео выступили Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

К слову, трек посвящен женщинам, которые любят слегка или не очень перекусить ночью, а не представительницам древнейшей профессии, как можно было подумать.

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Действия в клипе разворачиваются в полночь в супермаркете, в котором остался лишь один кассир, его сыграл комик Марк Куцевалов.

Ролик снял с отсылкой к фильму Вий. Однако круг герой Марка рисует не мелом, а майонезом, а Полякова выкрикивает фразу Откройте мне холодильник, выглядывая из морозилки.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная группа KAZKA презентовала новую песню – Колишні.

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