Димаш Кудайберген впервые выступит в Киеве: дата и стоимость билетов

Во Дворце Спорта в Киеве 11 марта 2020 года состоится первый сольный концерт музыкального феномена Димаша Кудайбергена – известного на весь мир казахстанского исполнителя и мультиинструменталиста.

Димаша Кудайбергена, который впервые выступит в Киеве 11 марта, называют лучшим голосом планеты, потому что в нем помещается три – баритон, тенор и альтино (мужская версия сопрано).

Его вокальный диапазон – шесть октав. Он играет на семи инструментах и ​​поет на девяти языках.

Певцу всего 25 лет, но в родном Казахстане он получил все возможные награды и премии. А в Китае его признали Самым популярным певцом Азии по версии Top Chinese Music Awards, Лучшим зарубежным певцом по версии MTV, Певцом года по версии журнала ОК.

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Димаш имеет 114 фан-клубов в 46 странах мира, а количество его поклонников превышает 10 миллионов. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тыс. зрителей одновременно.

Услышать волшебный голос Димаша будет возможно 11 марта 2020 года во Дворце Спорта.

Начало концерта в 19.00. Стоимость билетов на concert.ua – от 700 грн.

Напомним, стартовали продажи билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.

Фото: Dimash Kudaibergen