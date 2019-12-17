Оскар 2020: шорт-лист номинантов на Лучший фильм на иностранном языке

17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.
В короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке увы не вошла драма Додому режиссера Наримана Алиева.
Но в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии удалось пробиться Окрашенному птенцу Вацлава Маргоуль (это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши).
Читайте: Киностудии назвали претендентов-мужчин на Оскар 2020
Шорт-лист номинантов
- Окрашенный птенец;
- Правда и справедливость;
- Отверженные;
- Те, кто остался;
- Ханиленд;
- Тело Христово;
- Дылда;
- Атлантика;
- Паразит;
- Боль и слава.
Окончательный список номинантов 92-й премии Оскар станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля.
Ранее Факты ICTV писали, что кинорежиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер стали лауреатами почетной премии Оскар за выдающийся вклад в кинематограф.
Источник: Оскар