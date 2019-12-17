Оскар 2020: шорт-лист номинантов на Лучший фильм на иностранном языке

17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

В короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке увы не вошла драма Додому режиссера Наримана Алиева.

Но в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии удалось пробиться Окрашенному птенцу Вацлава Маргоуль (это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши).

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Шорт-лист номинантов

Окрашенный птенец;

Правда и справедливость;

Отверженные;

Те, кто остался;

Ханиленд;

Тело Христово;

Дылда;

Атлантика;

Паразит;

Боль и слава.

Окончательный список номинантов 92-й премии Оскар станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля.

Ранее Факты ICTV писали, что кинорежиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер стали лауреатами почетной премии Оскар за выдающийся вклад в кинематограф.

Источник: Оскар