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Оскар 2020: шорт-лист номинантов на Лучший фильм на иностранном языке

17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Оскар 2020

В короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке увы не вошла драма Додому режиссера Наримана Алиева.

Но в шорт-лист претендентов на награды американской киноакадемии удалось пробиться Окрашенному птенцу Вацлава Маргоуль (это фильм совместного производства Украины, Чехии, Словакии и Польши).

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Шорт-лист номинантов

  • Окрашенный птенец;
  • Правда и справедливость;
  • Отверженные;
  • Те, кто остался;
  • Ханиленд;
  • Тело Христово;
  • Дылда;
  • Атлантика;
  • Паразит;
  • Боль и слава.

Окончательный список номинантов 92-й премии Оскар станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля.

Ранее Факты ICTV писали, что кинорежиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер стали лауреатами почетной премии Оскар за выдающийся вклад в кинематограф.

Источник: Оскар

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