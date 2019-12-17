YUNA 2020 – список номинантов премии

Национальная музыкальная премия YUNA 2020 объявила номинантов в 17 категориях. Какие артисты имеют возможность получить награду – читайте в материале Фактов ICTV.
24 марта во Дворце Украина состоится церемония награждения музыкальной премии YUNA 2020. Оргкомитет уже определил номинантов в 17 категориях.
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18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.
– На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м. Мы решили ввести категории Лучшая песня к фильму и Другой формат, – рассказал генпродюсер YUNA Павел Шилько.
Лучший исполнитель:
- Alekseev
- MAX BARSKIH
- MELOVIN
- MONATIK
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona
- Jerry Heil
- MARUV
- NK
Лучшая поп-группа:
- DILEMMA
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- YUKO
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
- Torvald
- Pianoбой
- Антитела
- БEZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
Лучшая песня:
- Дим – Время и Стекло
- Жива – The HARDKISS
- Зорі запалали – БEZ ОБМЕЖЕНЬ
- Обіцяю – NK
- Охрана, отмєна – Jerry Heil
Лучшая песня на другом языке:
- Elefante – NK
- LOVE IT Ритм – MONATIK
- Siren Song – MARUV
- ДШ – Бумбокс
- Неземная – MAX BARSKIH
Лучшая песня для фильма:
- Lego – Антитела (фильм Я, ты, он, она)
- Колискова – БEZ ОБМЕЖЕНЬ (фильм Заборонений)
- Перевал – Океан Ельзи (фильм Захар Беркут)
- Пливе човен – DakhaBrakha (фильм Вулкан)
- Холодно – Христина Соловий (фильм Крути 1918)
Лучший дуэт:
- Без тебе – TAYANNA и LAUD
- Безодня – Бумбокс и Тина Кароль
- Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
- Кохаю – Jamala та Jah Khalib
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
Лучший видеоклип:
- Elefante – NK
- Hello – Антитела
- LOVE IT Ритм – MONATIK
- ДШ – Бумбокс
- Жива – The HARDKISS
- Коханці – The HARDKISS
Лучший альбом:
- 7 – MAX BARSKIH
- Hello – Антитела
- LOVE IT Ритм – MONATIK
- Мільярди – БEZ ОБМЕЖЕНЬ
- Пушка – alyona alyona
Открытие года:
- alyona alyona
- Jerry Heil
- KHAYAT
- YOURA
- КОРРУПЦИЯ
Другой формат:
- Dakh Daughters
- MOTANKA
- SINOPTIK
- Вагоновожатые
- ЛУНА
Лучший электронный хит:
- Digitalization – MOZGI
- Siren Song – MARUV
- ZENIT – ONUKA
- Хащі – ONUKA
- Шаленій – DILEMMA
Лучший эстрадный хит:
- Вуса – бренд – Павло Зибров
- Де ти є – ДОРОШ
- Любовница – Оля Полякова
- Наталя-Наталі – Олег Винник
- Роксолана – Олег Винник
- Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин
Лучший хип-хоп хит:
- 999 – MOZGI
- PRAKTIKA – YOURA
- Падло – alyona alyona та Alina Pash
- Проліски – MamaRika
- Пушка – alyona alyona
Лучшее концертное шоу:
- MAX BARSKIH – 7
- MONATIK – LOVE IT Ритм
- Антитела – Hello
- Время и Стекло – VISLOVO
- Оля Полякова – Королева ночи. На бисс
Ранее Факты ICTV писали, что 17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.