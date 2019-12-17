YUNA 2020 – список номинантов премии

Национальная музыкальная премия YUNA 2020 объявила номинантов в 17 категориях. Какие артисты имеют возможность получить награду – читайте в материале Фактов ICTV.

24 марта во Дворце Украина состоится церемония награждения музыкальной премии YUNA 2020. Оргкомитет уже определил номинантов в 17 категориях.

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18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

– На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м. Мы решили ввести категории Лучшая песня к фильму и Другой формат, – рассказал генпродюсер YUNA Павел Шилько.

Лучший исполнитель:

Alekseev

MAX BARSKIH

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Лучшая поп-группа:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

Torvald

Pianoбой

Антитела

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Лучшая песня:

Дим – Время и Стекло

Жива – The HARDKISS

Зорі запалали – БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Обіцяю – NK

Охрана, отмєна – Jerry Heil

Лучшая песня на другом языке:

Elefante – NK

LOVE IT Ритм – MONATIK

Siren Song – MARUV

ДШ – Бумбокс

Неземная – MAX BARSKIH

Лучшая песня для фильма:

Lego – Антитела (фильм Я, ты, он, она)

Колискова – БEZ ОБМЕЖЕНЬ (фильм Заборонений)

Перевал – Океан Ельзи (фильм Захар Беркут)

Пливе човен – DakhaBrakha (фильм Вулкан)

Холодно – Христина Соловий (фильм Крути 1918)

Лучший дуэт:

Без тебе – TAYANNA и LAUD

Безодня – Бумбокс и Тина Кароль

Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Кохаю – Jamala та Jah Khalib

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

Elefante – NK

Hello – Антитела

LOVE IT Ритм – MONATIK

ДШ – Бумбокс

Жива – The HARDKISS

Коханці – The HARDKISS

Лучший альбом:

7 – MAX BARSKIH

Hello – Антитела

LOVE IT Ритм – MONATIK

Мільярди – БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Пушка – alyona alyona

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Другой формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Лучший электронный хит:

Digitalization – MOZGI

Siren Song – MARUV

ZENIT – ONUKA

Хащі – ONUKA

Шаленій – DILEMMA

Лучший эстрадный хит:

Вуса – бренд – Павло Зибров

Де ти є – ДОРОШ

Любовница – Оля Полякова

Наталя-Наталі – Олег Винник

Роксолана – Олег Винник

Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин

Лучший хип-хоп хит:

999 – MOZGI

PRAKTIKA – YOURA

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Проліски – MamaRika

Пушка – alyona alyona

Лучшее концертное шоу:

MAX BARSKIH – 7

MONATIK – LOVE IT Ритм

Антитела – Hello

Время и Стекло – VISLOVO

Оля Полякова – Королева ночи. На бисс

Ранее Факты ICTV писали, что 17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.