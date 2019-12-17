PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

YUNA 2020 – список номинантов премии

Национальная музыкальная премия YUNA 2020 объявила номинантов в 17 категориях. Какие артисты имеют возможность получить награду – читайте в материале Фактов ICTV.

YUNA 2020 – список номинантов премии

24 марта во Дворце Украина состоится церемония награждения музыкальной премии YUNA 2020. Оргкомитет уже определил номинантов в 17 категориях.

Читайте: Знай наших! Самые громкие достижения украинского шоу-бизнеса в 2019 году

18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

– На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м. Мы решили ввести категории Лучшая песня к фильму и Другой формат, – рассказал генпродюсер YUNA Павел Шилько.

Лучший исполнитель:

  • Alekseev
  • MAX BARSKIH
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Лучшая поп-группа:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • Torvald
  • Pianoбой
  • Антитела
  • БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Лучшая песня:

  • Дим – Время и Стекло
  • Жива – The HARDKISS
  • Зорі запалали – БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Обіцяю – NK
  • Охрана, отмєна – Jerry Heil

Лучшая песня на другом языке:

  • Elefante – NK
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • Siren Song – MARUV
  • ДШ – Бумбокс
  • Неземная – MAX BARSKIH

Лучшая песня для фильма:

  • Lego – Антитела (фильм Я, ты, он, она)
  • Колискова – БEZ ОБМЕЖЕНЬ (фильм Заборонений)
  • Перевал – Океан Ельзи (фильм Захар Беркут)
  • Пливе човен – DakhaBrakha (фильм Вулкан)
  • Холодно – Христина Соловий (фильм Крути 1918)

Лучший дуэт:

  • Без тебе – TAYANNA и LAUD
  • Безодня – Бумбокс и Тина Кароль
  • Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
  • Кохаю – Jamala та Jah Khalib
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

  • Elefante – NK
  • Hello – Антитела
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • ДШ – Бумбокс
  • Жива – The HARDKISS
  • Коханці – The HARDKISS

Лучший альбом:

  • 7 – MAX BARSKIH
  • Hello – Антитела
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • Мільярди – БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Пушка – alyona alyona

Открытие года:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • КОРРУПЦИЯ

Другой формат:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • Вагоновожатые
  • ЛУНА

Лучший электронный хит:

  • Digitalization – MOZGI
  • Siren Song – MARUV
  • ZENIT – ONUKA
  • Хащі – ONUKA
  • Шаленій – DILEMMA

Лучший эстрадный хит:

  • Вуса – бренд – Павло Зибров
  • Де ти є – ДОРОШ
  • Любовница – Оля Полякова
  • Наталя-Наталі – Олег Винник
  • Роксолана – Олег Винник
  • Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин

Лучший хип-хоп хит:

  • 999 – MOZGI
  • PRAKTIKA – YOURA
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash
  • Проліски – MamaRika
  • Пушка – alyona alyona

Лучшее концертное шоу:

  • MAX BARSKIH – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Антитела – Hello
  • Время и Стекло – VISLOVO
  • Оля Полякова – Королева ночи. На бисс

Ранее Факты ICTV писали, что 17 декабря американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка