5 украинских звезд-эмигрантов, покоривших Голливуд

К Международному дню мигрантов Факты ICTV вспоминают известных украинских звезд-эмигрантов, которые смогли добиться успеха после переезда.

Международный день мигрантов отмечается 18 декабря. На протяжении всей истории человечества миграция была смелым выражением воли человека преодолевать трудности и жить лучше.

Факты ICTV собрали истории голливудских звезд украинского происхождения, которые действительно связаны с Украиной – кто-то через своих предков, а кто-то родился в нашей стране, а затем переехал и стал знаменитым.

Мила Кунис

Звезда Черного лебедя родилась в украинском городе Черновцы. В 1991 году ее семья, получив Зеленую карту, переехала в Лос-Анджелес. Не так давно произошел любопытный инцидент. Мила со своим мужем актером Эштоном Катчером решили посетить Родину актрисы. Они пытались попасть в дом, в котором жила маленькая Кунис, однако не смогли этого сделать – нынешние владельцы дома не узнали знаменитостей и отогнали их.

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Дастин Хоффман

О своем происхождении Хоффман – звезда фильмов Человек дождя, Выпускник, Тутси – узнал не так давно в эфире одного из американских телешоу, посвященного генеалогическим исследованиям. Оказалось, что бабушка с дедушкой известного актера иммигрировали из Белой Церкви (Киевская область) в Чикаго из-за еврейских погромов. Позже дедушка Хоффмана вернулся на Родину, чтобы забрать своих родителей, но его схватили и застрелили.

Мила Йовович

Милла – одна из самых знаменитых украинских женщин, добившихся оглушительного успеха в Голливуде благодаря фильма 5 элемент и Обитель зла. Кстати, ее матерь – известная советская актриса Галина Логинова. Семья Милы уехала из Киева в Соединенные Штаты, когда ей было 5 лет. Актриса до сих пор хорошо говорит как по-русски, так и по-украински.

Ольга Куриленко

Украинская актриса Ольга Куриленко начинала свой жизненный путь в тесной квартире в Бердянске, где родилась, и доросла до роли девушки Джеймса Бонда. В 13 лет Ольга и ее мама совершили поездку в Москву. Там ее заметил агент, который подошел к ней на станции метро и предложил работу в качестве модели. К 16 годам она была готова к следующему шагу – переезду в Париж. После этого карьера украинки закрутилась по-настоящему.

Дэвид Духовны

Долгое время звезда сериалов Секретные материалы, Твин Пикс и Блудливая Калифорния Духовны был уверен, что у него русские корни. Только, когда Украина стала привлекать внимание всего мира из-за ситуации в стране, актер узнал, что Киев, в котором родился его отец, является столицей Украины, а не городом в России.

Напомним, украинский режиссер Любомир Левицкий получил работу над фильмом в Голливуде.