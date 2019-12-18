Лучшие композиции американской группы Imagine Dragons – слушайте на Фактах ICTV.
Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил об уходе из группы. Музыкант решил взять паузу, чтобы немного отдохнуть от гастролей и уделить больше внимания семьи.
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Поклонники группы уже с тоской пополняют плейлисты треками, которые давно стали культовыми для мировой сцены.
Imagine Dragons – американская рок-группа из Лас-Вегаса. Впервые группа стала известна в 2012 году, после выпуска своего дебютного студийного альбома Night Visions и первого сингла It’s Time.
Факты ICTV также предлагают вспомнить хиты группы, благодаря, которым мы их так любим.
Imagine Dragons – Believer
Imagine Dragons – Thunder
Imagine Dragons – Radioactive
Imagine Dragons – Whatever It Takes
Imagine Dragons – Natural
Imagine Dragons – Next To Me
Imagine Dragons – Bad Liar
Ранее Факты ICTV писали о малоизвестных фактах из жизни Imagine Dragons.