Лучшие композиции американской группы Imagine Dragons – слушайте на Фактах ICTV.

Фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил об уходе из группы. Музыкант решил взять паузу, чтобы немного отдохнуть от гастролей и уделить больше внимания семьи.

Читайте: Нам нужна пауза. Фронтмен Imagine Dragons покидает группу

Поклонники группы уже с тоской пополняют плейлисты треками, которые давно стали культовыми для мировой сцены.

Imagine Dragons – американская рок-группа из Лас-Вегаса. Впервые группа стала известна в 2012 году, после выпуска своего дебютного студийного альбома Night Visions и первого сингла It’s Time.

Факты ICTV также предлагают вспомнить хиты группы, благодаря, которым мы их так любим.

Imagine Dragons – Believer

Imagine Dragons – Thunder

Imagine Dragons – Radioactive

Imagine Dragons – Whatever It Takes

Imagine Dragons – Natural

Imagine Dragons – Next To Me

Imagine Dragons – Bad Liar

Ранее Факты ICTV писали о малоизвестных фактах из жизни Imagine Dragons.