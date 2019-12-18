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Билли Айлиш 18! Певица опубликовала трогательное видео

Американская певица Билли Айлиш опубликовала свои детские домашние видео.

билли айлиш

Билли Айлиш отмечает 18-летие. В связи с днем рождения певица опубликовала трогательное видео, которое состоит из ее детских видео.

На кадрах маленькая Билли танцует, играет на гитаре и веселится с братом.

Читайте: Певица Билли Айлиш из-за ошибки стилиста лишилась волос

Кадры сменяются видеозаписями с современных концертов Билли Айлиш.

За шесть часов видео посмотрели 9 млн раз.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Напомним, что Билли Айлиш стала одной из победительниц премии MTV Europe Music Awards. Церемония вручения которой состоялась в ноябре.

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