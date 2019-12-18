Билли Айлиш 18! Певица опубликовала трогательное видео

Американская певица Билли Айлиш опубликовала свои детские домашние видео.
Билли Айлиш отмечает 18-летие. В связи с днем рождения певица опубликовала трогательное видео, которое состоит из ее детских видео.
На кадрах маленькая Билли танцует, играет на гитаре и веселится с братом.
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Кадры сменяются видеозаписями с современных концертов Билли Айлиш.
За шесть часов видео посмотрели 9 млн раз.
Напомним, что Билли Айлиш стала одной из победительниц премии MTV Europe Music Awards. Церемония вручения которой состоялась в ноябре.
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