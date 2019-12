Краснели всей страной: самые громкие скандалы в украинском шоу-бизнесе

Какие самые громкие скандалы прогремели в украинском шоу-бизнесе – читайте в материале Фактов ICTV.

Не только хитами и яркими концертами запомнился этот год в шоу-бизнесе. Также можно назвать несколько моментов, когда пришлось несладко знаменитостям.

Евровидение 2019: MARUV vs ANNA MARIA

Начнем мы со скандала, за который пришлось краснеть не просто артистам, а и всей стране. Победила на нацотборе 2019 певица MARUV, она и должна была отправиться в Израиль, дабы представлять Украину на Евровидении, однако не случилось все так, как планировалось.

Причиной этого стал категорический отказ MARUV подписывать соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией. Хотя не стоит сразу вешать адское клеймо на чиновников, ведь многих украинцев возмутил факт, что Украину будет представлять артистка, которая открыто гастролирует в стране-агрессоре, хотя были и те, кто защищал MARUV.

К слову, одним из пунктов контракта назывался отказ от гастролей в РФ на время участия в конкурсе. А также передача прав на песню Siren Song НОТУ, а затем Европейскому вещательному союзу – это стандартная процедура, которую должны выполнять все участники Евровидения из года в год. Интересно, что права на трек MARUV принадлежат российской компании Warner Music Russia.

От участия в Евровидении певица отказалась, а вот от гастролей в РФ – нет.

– Я не жалею ни о чем! По жизни я – борец, не боюсь сложностей, но в сложившейся ситуации, просто можно констатировать факт: все, что ни делается – все к лучшему! – прокомментировала ситуацию сама Анна Корсун (настоящее имя MARUV. – Ред.).

Однако не MARUV единой. В еще один скандал на национальном отборе попал дуэт ANNA MARIA.

Девушки ворвались в медиапространство, однако это не увенчалось успехом, скорее наоборот.

На интервью в прямом эфире журналист Роман Скрыпин спросил у коренных крымчанок, кому принадлежит оккупированный полуостров.

– На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано, – сказали певицы.

На второй вопрос журналист получил опять неоднозначный ответ, а речь шла о родителях артисток, работающих на оккупационную власть. Мать Анны и Марии – заместитель председателя оккупационного Совета министров Республики Крым и в конце ноября 2019 года стала “омбудсменом” полуострова.

– У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму, – заявили сестры Опанасюк.

Такие ответы возмутили украинцев, которые всячески критиковали девушек, а судьи шоу отметили, что таким образом они испортили свою репутацию.

Всем мир: Олег Винник не вспомнил, чей Крым

Украинский певец Олег Винник оказался в центре скандала после выхода ролика Всем мир. На видео также появились российские знаменитости – Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Владимир Познер, Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Валерия, Дмитрий Маликов и другие.

Украинцам ролик, записанный под руку с теми, кому СБУ давно покоя не дает, не понравился. Певца даже занесли в Миротворец.

В пресс-службе артиста отметили, что акция миротворческая и несет мир, добро (о жвачке не уточнили. – Ред.).

Волна возмущения после этого не утихла, и артист собрал пресс-конференцию.

Олегу Виннику задали повторный вопрос о том, кому принадлежит Крым и стоит ли Украине за него бороться.

– Украина борется за Крым и будет бороться. Однако от Винника не стоит ждать фразы, что следует делать. Я человек творческий, артист, не политик, и каждое мое слово может сработать против меня. У меня своя позиция. Я хочу мира, чтобы люди жили в мире и покое. Я украинец, я гражданин Украины, и Крым мой, – заявил Олег Винник.

Кроме того, певец извинился за свои слова о том, что оккупация Крыма проходила без жертв.

– Я хочу извиниться перед воинами, которые погибли во время оккупации Крыма. Я правду сказал, что не знал этой информации. Поэтому я хочу извиниться. Я сочувствую семьям погибших и несу вместе с вами эту боль, – добавил Винник.

После этого скандал утих, однако у многих осталось неприятное послевкусие. Стоит отметить, Винник действительно не гастролировал в РФ с 2014 года.

Не плагиат, но что-то похожее

Конечно, обвинять в плагиате каждую песню, в которой услышите знакомый мотив в плагиате. Часто с ним путают сэмплирование. Это когда талантливый человек пишет крутой бит, мотив, а затем продает всем, кому заблагорассудится. Успешный пример такой практики можно вспомнить в песне Плакала от группы KAZKA.

Однако довольно странно брать сэмплы из песни, которая уже популярна и будет звучать рядом с твоим релизом.

Также музыканты обычные люди, которые имеют свои любимые треки, поэтому могут немного ними вдохновляться.

Все же несколько интересных примеров сходства мы нашли.

Maruv – Между нами (00.30) vs Ariana Grande – Let Me Love You (00.13)

KAZKA – Пісня сміливих дівчат vs Dreamcather – Piri

Pianoбой feat. Alina Pash – Перша Леді (00.36) – Maroon 5 – Girls Like You (00.35)

Мисс Украина – не такая уже и украинская

Маргарита Паша из Харькова, которая теперь носит титул Мисс Украина, попала в языковой скандал, отказавшись от интервью на украинском языке.

Девушка написала гневный пост в Instagram, в котором отметила, что имеет право выражать свои мысли на каком угодно языке, а кому не нравится, что пишет на русском – может отписаться.

Експресивний текст барышни вызвал шквал критики, мол, как Украину может представлять на международной арене девушка, которая не говорит на родном языке.

Вторая публикация Маргариты была на украинском языке, в которой она отметила, что отказалась от интервью из-за плохого самочувствия.

