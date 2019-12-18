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Imagine Dragons на паузе: 7 малоизвестных фактов о группе

Культовая группа Imagine Dragons пока поставила паузу в своем творчестве, поскольку музыканты считают, что им нужен отдых после многолетних гастролей. Пока они отдыхают, мы собрали для вас семь малоизвестных фактов про Imagine Dragons.

Imagine Dragons на паузе: 7 малоизвестных фактов о группе

18 декабря фронтмен группы Imagine Dragons заявил, что покидает группу на неопределенное время, объясняя это тем, что музыканты устали и им нужно больше времени проводить с семьей.

7 фактов об Imagine Dragons

  • Название Imagine Dragons — это анаграмма, но никто не знает, как она расшифровывается — даже близкие друзья. Музыканты же упорно молчат и не раскрывают секрет.
  • Imagine Dragons — единственная группа в истории, три песни которой находились в чарте Billboard Hot 100 больше года.

Речь идет о треках Radioactive, Demons и Believer.

Самая популярная песня группы Radioactive (2012) находилась в списке Billboard Hot 100 в течение 87 недель — это абсолютный рекорд, а журнал Rolling Stone окрестил ее самым важным рок-хитом года.

  • Imagine Dragons занимаются благотворительностью.

В 2013 году группа основала фонд помощи детям с онкозаболеваниями Tyler Robinson Foundation, в честь погибшего от рака фаната — Тайлера Робинсона. Ежегодно группа проводит благотворительные гала-концерты с целью сбора денег в фонд, вело-заезды и ужины.

Читайте: Нам нужна пауза. Фронтмен Imagine Dragons покидает группу

  • В 2015 году Imagine Dragons выпустили кавер-версию песни I Love You All the Time группы Eagles of Death Metal в память о жертвах терактов в Париже.

  • Рейнольдс большую часть жизни страдал от депрессии и тревожного поведения.

Первый сингл It’s Time он записал на кухне во время очередной депрессии.

  • Рейнольдс — мормон.

Но утверждает,что группа не христианская и не проповедует религию.

  • Гитарист Уэйн Сермон страдает бессонницей и почти все песни пишет, пока остальные спят.

Напомним, в ноябре прошлого года группа Imagine Dragons выпустила свой пятый альбом.

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