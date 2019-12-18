Imagine Dragons на паузе: 7 малоизвестных фактов о группе

Культовая группа Imagine Dragons пока поставила паузу в своем творчестве, поскольку музыканты считают, что им нужен отдых после многолетних гастролей. Пока они отдыхают, мы собрали для вас семь малоизвестных фактов про Imagine Dragons.

18 декабря фронтмен группы Imagine Dragons заявил, что покидает группу на неопределенное время, объясняя это тем, что музыканты устали и им нужно больше времени проводить с семьей.

7 фактов об Imagine Dragons

Название Imagine Dragons — это анаграмма, но никто не знает, как она расшифровывается — даже близкие друзья. Музыканты же упорно молчат и не раскрывают секрет.

— это анаграмма, но никто не знает, как она расшифровывается — даже близкие друзья. Музыканты же упорно молчат и не раскрывают секрет. Imagine Dragons — единственная группа в истории, три песни которой находились в чарте Billboard Hot 100 больше года.

Речь идет о треках Radioactive, Demons и Believer.

Самая популярная песня группы Radioactive (2012) находилась в списке Billboard Hot 100 в течение 87 недель — это абсолютный рекорд, а журнал Rolling Stone окрестил ее самым важным рок-хитом года.

Imagine Dragons занимаются благотворительностью.

В 2013 году группа основала фонд помощи детям с онкозаболеваниями Tyler Robinson Foundation, в честь погибшего от рака фаната — Тайлера Робинсона. Ежегодно группа проводит благотворительные гала-концерты с целью сбора денег в фонд, вело-заезды и ужины.

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В 2015 году Imagine Dragons выпустили кавер-версию песни I Love You All the Time группы Eagles of Death Metal в память о жертвах терактов в Париже.

Рейнольдс большую часть жизни страдал от депрессии и тревожного поведения.

Первый сингл It’s Time он записал на кухне во время очередной депрессии.

Рейнольдс — мормон.

Но утверждает,что группа не христианская и не проповедует религию.

Гитарист Уэйн Сермон страдает бессонницей и почти все песни пишет, пока остальные спят.

Напомним, в ноябре прошлого года группа Imagine Dragons выпустила свой пятый альбом.