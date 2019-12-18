Музыкант Дэн Рейнольдс, что является фронтменом группы Imagine Dragons заявил о намерении покинуть свою команду, чтобы отдохнуть от бесконечных гастролей и работы над музыкой.

Дэн Рейнольдс, фронтмен Imagine Dragons, решил взять паузу и покинуть группу на некоторое время. Он мотивирует это тем, что надо уделить больше внимания своей жене и четырем детям.

Сейчас музыкант отдыхает в Лас-Вегасе вместе с женой Ейжою Волкман и своими детьми: семилетней дочерью Эрроу, двухлетним близнецами Джиа и Коко, а еще с новорожденным мальчиком Валентином.

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– Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцом или сыном. Сейчас это особенно важно, ведь у меня недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, поэтому мы просто стараемся быть родителями. А если будет тяжело, то мы скоро отправимся в путь, – сказал Рейнольдс.

Музыкант добавил, что также нужно восстановиться физически, потому что он страдает от болезни Бехтерева, которая проявляется у хронических болях в спине, суставах и связках.

Напомним, в ноябре прошлого года группа Imagine Dragons выпустила свой пятый альбом.