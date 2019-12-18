“Приклеила” дочь: Кардашьян призналась в фотошопе семейного снимка

Ким Кардашьян призналась, что ее рождественская семейная фотография с детьми это фотошоп, но обошлось без хейта.

Ким Кардашьян объяснила, почему ей пришлось прибегнуть к фотошопу, редактируя семейное рождественское фото.

Модель 14 декабря опубликовала рождественскую фотографию с мужем и детьми. На снимке вся семья собралась вместе и сидит на лестнице. Ким и Канье держат на руках младших детей — у рэпера на коленке маленькая Чикаго, а у самой Ким — малыш Псалом.

Но на Шоу Эллен Дедженерес Ким рассказала, что это фотошоп.

– Когда у тебя четверо маленьких детей, самая большая проблема — собрать их всех улыбающимися в одном кадре, — призналась она.

Изначально на снимке не было старшей дочери Норт. Она предпочла не участвовать в семейной фотосессии из-за проблем с прической. Она просто плакала и отказалась сниматься.

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Ким сказала Норт, что тогда ее не будет на семейном снимке. Ребенка это устроило, но ненадолго – на следующее утро у нее появилось другое мнение.

– Мамочка, я правда хочу сделать фотографию, — сказала Норт.

Ким не стала ругать дочь за переменчивое настроение, а позвонила фотографу. Поскольку Норт не хотела фотографироваться без матери, модели пришлось поучаствовать в съёмках. Ким была без макияжа, поэтому она предложила фотографу пойти на хитрость.

– Поснимай нас, но потом вырежи меня с фотографий, а Норт прифотошопь на семейную, – сказала Ким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Дек 2019 в 8:18 PST

Сказано — сделано. И теперь у Кардашьянов-Уэст есть рождественское фото, где вся семья в сборе.

Напомним, Ким Кардашьян неизлечимо больна, у нее диагностировали красную волчанку и ревматоидный артрит. Звезду ждет длительное обследование и пожизненная терапия.

Источник: BuzzFeed