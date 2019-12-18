19 декабря в прокат выходит заключительный эпизод главной космической саги. Факты ICTV уже посмотрели последнюю битву и делятся впечатлениями.

Враг побеждает, убеждая нас, что мы разобщены.

Сюжет

Девятый эпизод самой известной космической саги завершает текущую фазу франшизы и всю историю Скайуокеров. Действие Звездных войн: Скайуокер. Восход происходит через год после событий прошлого эпизода.

Повстанцы перегруппировываются, чтобы снова оказывать отчаянное сопротивление Верховному Порядку – правопреемнику Галактической Империи. А молодая девушка-джедай Рэй и ее противник Кайло Рен ищут Палпатина – темного лорда ситхов, который скрывается в неизведанных уголках космоса и поддерживает Верховный Порядок.

Причем цель поисков у главных героев разная, поэтому схватка едва ли не последних обладателей силы в галактике неизбежна.

Режиссерская работа

В режиссерском кресле вновь оказался Дж. Дж. Абрамс. Об этом было известно давно, ведь после съемок седьмого эпизода Пробуждение силы он сразу взялся за работу над девятым эпизодом о восхождении Скайуокера. Просто конвейер студии Disney работает настолько быстро и массово, что фильмы наслаиваются друг на друга.

Абрамс справился с заданием профессионально. В Звездных войнах: Скайуокер. Восход есть все ключевые элементы, сделавшие серию столь успешной. Различные планеты с яркой фауной, колоритные персонажи, партизанские вылазки, гонки на спидерах, космические баталии и поединки на световых мечах – каждому фанату свой пряник.

Единственное, с чем режиссер переборщил – это световые эффекты. Здесь столько темных сцен со вспышками – спасибо Палпатину – что пришлось даже дисклеймер вставлять для людей с фоточувствительной эпилепсией.

Актеры

Главную героиню Рэй в который раз сыграла Дейзи Ридли. И справилась с ролью прекрасно. Ее персонаж наконец овладел силой на полную, поэтому ожидайте уже не какую-то девчонку со свалки, а могущественного джедая, способного запускать молнии из пальцев.

Однако от проблемы с верой в себя она не избавилась. Девушка настолько боится перейти на темную сторону, что даже не хочет принять от Леи Органы световой меч.

Пересечь границу между добром и злом Рэй подталкивает Кайло Рен, который назывался когда-то Беном и носил гордую фамилию Соло, пока не прикончил своего отца в исполнении Харрисона Форда.

Сыгранный Адамом Драйвером персонаж уже не выглядит беспомощным, как два фильма назад, теперь это самый могущественный командир в армии Верховного Порядка. Но владычество в галактике его волнует не так сильно, как семейные проблемы. Убив своего отца и грустно поглядывая на покореженный шлем деда – Дарта Вейдера – единственную надежду на счастье он видит в том, чтобы убедить сестру перейти на темную сторону силы. До конца понять мотивацию Кайло Рена сможет разве что дедушка Фрейд.

Номинант прошлогоднего Оскара Драйвер вместе с Дейзи Ридли едва ли не единственное актерское достояние фильма. В Скайвокер. Восход только их таланты позволили хоть как-то придать смысл душевным мукам персонажей.

В фильме хватает и старых героев, которые на самом деле могут считаться полноправным фан-сервисом. Чтобы не спойлерить, достаточно вспомнить генерала Лею Органу в исполнении Кэрри Фишер. Актриса умерла в 2016 году, и, сначала, согласно актуальной голливудской тенденции для фильма хотели сделать ее цифровую копию. Однако впоследствии от идеи отказались и использовали архивные съемки, которые не вошли в прошлые части серии.

Впечатления

Фильм Звездные войны: Скайуокер. Восход получился вполне предсказуемым продолжением саги. Авторы, конечно, называют его завершением и имеют на это право. История Рэй и Кайло Рена получила свой логический и, что не менее важно, эпичный финал. Так же, как и некоторые старые персонажи, они теперь будут появляться максимум для фан-сервиса.

Звездные войны часто называют космической оперой. А в опере ты не рассчитываешь на новый сюжет, скорее ждешь авторского изложения известной истории.

Еще до финальных титров становится понятно, что следующие части появятся. Любители дуэлей на световых мечах и космических боев могут быть спокойны, Disney ни за что не откажется от культовой франшизы.

Зато боссы студии пообещали выпускать фильмы не каждый год. Поэтому главный вопрос теперь заключается в том, используют ли сценаристы дополнительное время, чтобы придумать для далекой-далекой галактики новый сюжет. Потому что нам уже который раз продают историю о страхе перед ответственностью и разницу между дружной демократией и иерархической тиранией. При этом завернув все это в обертку из Санта-Барбары.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Видео: Kinomania Films Distribution