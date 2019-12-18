PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Из одежды только цветок в волосах: Каменских снялась полностью обнаженной

Украинская певица опубликовала откровенное фото, а также поделилась с поклонниками размышлениями о том, какой должна быть настоящая женщина.

Из одежды только цветок в волосах: Каменских снялась полностью обнаженной

Популярная певица NK|Настя Каменских поделилась в Instagram откровенным снимком, на котором она полностью обнажена и сидит, повернувшись спиной.

Читайте: Каменских и Полякова поцеловались на Х-факторе

В комментарии под постом артистка отметила, что женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа.

– Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы входим в контакт с ней. Женщина – это единство с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир, – заявила Каменских.

Также она добавила, что автором откровенного фото является ее супруг – репер и продюсер Потап.

Ранее Факты ICTV писали, что Национальная музыкальная премия YUNA 2020 объявила номинантов в 17 категориях. Каменских представлена в пяти номинациях.

Фото: kamenskux

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором из своего балета
Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором из своего балета
Ирина Федишин после концерта попала в ДТП
Ирина Федишин после концерта попала в ДТП
Знай наших! Самые громкие достижения украинского шоу-бизнеса в 2019 году
Знай наших! Самые громкие достижения украинского шоу-бизнеса в 2019 году
Х-фактор 10
Кто оставил Х-фактор 10 после второго эфира
Каменських і Полякова поцілувалися на Х-факторі
Каменских и Полякова поцеловались на Х-факторе
Рецензия на фильм Ножи наголо: умереть в собственном детективе
Рецензия на фильм Ножи наголо: умереть в собственном детективе
NK vs Билли Айлиш – украинские звезды назвали любимые песни 2019 года
NK vs Билли Айлиш – украинские звезды назвали любимые песни 2019 года
Гимнастика, любовь, спонтанность: звезды раскрыли секрет яркого секса
Гимнастика, любовь, спонтанность: звезды раскрыли секрет яркого секса
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка