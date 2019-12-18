Из одежды только цветок в волосах: Каменских снялась полностью обнаженной

Украинская певица опубликовала откровенное фото, а также поделилась с поклонниками размышлениями о том, какой должна быть настоящая женщина.

Популярная певица NK|Настя Каменских поделилась в Instagram откровенным снимком, на котором она полностью обнажена и сидит, повернувшись спиной.

Читайте: Каменских и Полякова поцеловались на Х-факторе

В комментарии под постом артистка отметила, что женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа.

– Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы входим в контакт с ней. Женщина – это единство с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир, – заявила Каменских.

Также она добавила, что автором откровенного фото является ее супруг – репер и продюсер Потап.

Ранее Факты ICTV писали, что Национальная музыкальная премия YUNA 2020 объявила номинантов в 17 категориях. Каменских представлена в пяти номинациях.

Фото: kamenskux