Джамала решила создать две записи чувственного трека – отдельно для девочек и мальчиков. Композиции с названиями Спи, мой принц, спи и Спи, принцесса, спи уже появились в сети и покорили меломанов своей чувственностью.

– В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, а я хочу создать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные – Спи, мой принц, спи и Спи, принцесса, спи. Это дар малышам и их родителям.

Пусть ваши дети крепко и безмятежно спят, пусть им приснятся только сладкие сны, – написала Джамала на своей странице в соцсети.