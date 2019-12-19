Ко Дню Святого Николая украинская певица Джамала презентовала чувственную колыбельную.
Джамала решила создать две записи чувственного трека – отдельно для девочек и мальчиков. Композиции с названиями Спи, мой принц, спи и Спи, принцесса, спи уже появились в сети и покорили меломанов своей чувственностью.
– В это волшебное утро, когда дети находят подарки и сладости под подушками, а я хочу создать свой подарок! Он особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные – Спи, мой принц, спи и Спи, принцесса, спи. Это дар малышам и их родителям.
Пусть ваши дети крепко и безмятежно спят, пусть им приснятся только сладкие сны, – написала Джамала на своей странице в соцсети.
Колыбельная Спи, мой принц, спи:
Спи, мой принц, спи: текст песни
Спи, мій принце, спи,
Хай тобі насняться сни, спи.
Спи, мій мрійник, спи,
Треба спати, щоб здійснити мрії всі.
Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.
Спи, мій хлопчик, спи,
Сильний, мудрий, мій синочку, спи.
Мій хоробрий син, ти пройдеш всі перешкоди, спи.
Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.
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Колыбельная Спи, принцесса, спи:
Спи, принцесса, спи текст песни
Спи, принцесо, спи,
Хай тобі насняться сни, спи.
Спи, мрійниця, спи,
Треба спати, щоб здійснити мрії всі.
Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.
Спи, красуня, спи,
Добра, лагідна, вродлива, спи.
Моя донька, спи, ніжністю всіх зачаруєш ти, спи.
Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.
Недавно Джамала также представила саундтрек к фильму Цена правды.
Источник: Jamala