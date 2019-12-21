В суперфинал шоу Х-фактор 10 прошли Элина Иващенко и Георгий Колдун.

21 декабря состоялся большой финал вокального шоу Х-фактор 10, в который прошли четверо участников.

Эфир открыла Мария Стопник, за ней выступили Антон Вельбой, Георгий Колдун и Элина Иващенко.

Во второй части финала участники пели в дуэте с топ-звездами украинского шоу-бизнеса: Антон Вельбой с Сергеем Бабкиным, Элина Иващенко с Олегом Винником, Георгий Колдун со своим тренером Олей Полковой, имя которой было засекречено, а Мария Стопник – с Максом Барских.

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А дальше участники впервые в истории шоу исполнили авторские песни:

Антон Вельбой – Ветер.

Элина Иващенко – Get up.

Георгий Колдун – Выдыхай.

Маша Стопник – Зима.

По результатам зрительского голосования, в суперфинал прошли Элина Иващенко и Георгий Колдун.

Кто из них победит в Х-фактор 10, станет известно через неделю – по результатам нового голосования.

Факты ICTV ранее рассказывали, как сложилась судьба предыдущих победителей шоу Х-фактор.