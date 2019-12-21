Украинский певец Pianoboy презентовал клип на песню Якщо хочеш Новий рік и сыграл в нем Святого Николая.

Украинский музыкант Pianoboy ( Дмитрий Шуров) представил клип на новогоднюю композицию Якщо хочеш Новий рік.

– Врубай на полную наш семейный триллер в стиле дарк-нуар, – заявил Шуров.

Идея клип принадлежит Дмитрию. По его словам, секрет счастья в том, чтобы объединять черные и белые клавиши вашей жизни в гармоническую мелодию.

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– А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными и быть в ресурсе для решения конфликтов, которые есть неотъемлемой частью быта. Потому что мы все – одной крови, – отметил Дмитрий.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная группа KAZKA презентовала новую песню – Колишні.

Фото: dmitry_shurov