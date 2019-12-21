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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Святой Николай опоздал из-за пробок: Pianoboy презентовал праздничный клип

Украинский певец Pianoboy презентовал клип на песню Якщо хочеш Новий рік и сыграл в нем Святого Николая.

Pianoboy

Украинский музыкант Pianoboy ( Дмитрий Шуров) представил клип на новогоднюю композицию Якщо хочеш Новий рік.

– Врубай на полную наш семейный триллер в стиле дарк-нуар, – заявил Шуров.

Идея клип принадлежит Дмитрию. По его словам, секрет счастья в том, чтобы объединять черные и белые клавиши вашей жизни в гармоническую мелодию.

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– А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными и быть в ресурсе для решения конфликтов, которые есть неотъемлемой частью быта. Потому что мы все – одной крови, – отметил Дмитрий.

Фото: dmitry_shurov

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