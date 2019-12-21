Я же мамочка: Лобода раскрыла секрет мягкой сексуальности

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, в чем секрет ее мягкой сексуальности.

Светлана Лобода в эфире шоу Максима Галкина на Первом канале заявила, что материнство сделало ее мягче.

Так она ответила на слова Галкина о том, что у Светланы мягкая сексуальность.

– Я же мамочка. Когда ты рожаешь и рожаешь, с каждым разом ты становишься мягче, – раскрыла секрет Лобода.

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Певицы также рассказала, как относится к возрасту.

– Я в последнее время поняла, что если ты влюблен, то тебе неважно, как ты себя чувствуешь сегодня по твоему возрасту. Если раньше я думала, что стареть – это очень страшно, то сейчас думаю о другом. Я думаю о том, как можно то состояние, которое здесь и сейчас, продлить максимально дольше, – призналась Лобода.

Напомним, Лобода выпустила трек под названием Новый Рим. Подписчики отметили, что песня очень напоминает мотив песни Bad Guy Билли Айлиш.

Источник: cosmo.ru