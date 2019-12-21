Единственная дочь Андрея Кузьменко (Скрябина) Мария-Барбара вышла замуж за своего сокурсника.
Дочь трагически погибшего в ДТП музыканта, лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко 22-летняя Мария-Барбара вышла замуж. Бракосочетание состоялось 20 декабря.
Супругом Марии стал ее сокурсник – Виктор Тур. Они вместе учатся в Национальном медуниверситете имени Богомольца.
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О свадьбе Марии сообщил певец DZIDZIO.
Я сегодня пришел поздравить с днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью, – рассказал DZIDZIO.
Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж – первые фото / 2 фотографии
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