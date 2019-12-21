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Заворотнюк могут ампутировать ногу – росСМИ

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, по словам некоторых врачей, пошла на поправку, однако другие специалисты утверждают обратное – актрисе может понадобиться ампутация ноги.

анастасія заворотнюк

В Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию, из-за чего у актрисы возник отек мозга. Чтобы помочь артистке, врачам пришлось круглосуточно наблюдать за пациенткой в реанимации, а муж Петр Чернышев пытался быть с женой как можно чаще.

По словам врачей, именно надежда на выздоровление Анастасии сделала невероятное.

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Через четыре месяца артистка начинает выздоравливать. Кроме того, врачи уверяют, что Заворотнюк будет жить.

Однако другие источники утверждают, что артистке грозит ампутация ноги.

Напомним, вчера появилась информация о том, что Заворотнюк навсегда останется парализованной. В начале декабря стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток.

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