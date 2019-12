Американская певица Мэрайя Кэри представила новый клип на свой старый хит All I Want For Christmas Is You.

Мэрайя Кэри освежила свою рождественскую песню All I Want For Christmas Is You новым видео.

Так певица отметила 25-летие выхода песни.

20 декабря 1994 года вышла пластинка Кэри, в которую вошла All I Want For Christmas Is You.

Новый клип завораживает магией – маленькая девочка попадает в рождественскую сказку.

Читайте: BottleCapChallenge: Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

Ранее Факты ICTV составили список рождественских песен, которые создадут праздничное настроение.

Фото: Mariah Carey