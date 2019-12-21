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All I Want For Christmas Is You: Мэрайя Кэри презентовала новый клип на свой хит

Американская певица Мэрайя Кэри представила новый клип на свой старый хит All I Want For Christmas Is You.

Мерайя Кері

Мэрайя Кэри освежила свою рождественскую песню All I Want For Christmas Is You новым видео.

Так певица отметила 25-летие выхода песни.

20 декабря 1994 года вышла пластинка Кэри, в которую вошла All I Want For Christmas Is You.

Новый клип завораживает магией – маленькая девочка попадает в рождественскую сказку.

Читайте: BottleCapChallenge: Мэрайя Кэри открыла бутылку голосом

Ранее Факты ICTV составили список рождественских песен, которые создадут праздничное настроение.

Фото: Mariah Carey

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