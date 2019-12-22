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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Умер известный французский модельер Эмануэль Унгаро

В возрасте 86 лет умер один из самых известных модельеров ХХ столетия Эмануэль Унгаро.

Емануель Унгаро

В Париже умер известный французский модельер Эмануэль Унгаро.

На момент смерти Унгаро было 86 лет.

– Эмануэль Унгаро, который называл себя дизайнером, одержимым чувственностью, умер в субботу, 21 декабря, в возрасте 86 лет после того, как у него два года наблюдались проблемы со здоровьем, сообщил член его семьи, – передает AFP.

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Именно ему принадлежат слова Платье не нужно носить, в нем нужно жить.

Унгаро родился в 1933 году во французском городе Экс-ан-Прованс. В 22 года он переехал в Париж, где стал ассистентом испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги.

Собственный модный дом Унгаро открыл в 1965 году, где создавал женственные вещи, которые стали символами моды в Париже в те времена.

Самая большая популярность модельера пришлась на 1970-80-е года, когда его клиентами были такие знаменитые женщины как Катрин Денев и Жаклин Кеннеди.

Он покинул мир высокой моды в 2004 году, заявив, что тот не соответствует ожиданиям современных женщин.

Факты ICTV также писали о том, что в Париже в возрасте 79 лет умерла известная актриса Анна Карина.

Источник: AFP

Фото: Getty Images

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