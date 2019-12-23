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Джентльмены – трейлер криминальной комедии от Гая Ричи

В сети опубликовали трейлер фильма Джентльмены, режиссером которого выступил Гай Ричи.

Джентльмены – трейлер криминальной комедии от Гая Ричи

Опубликовано трейлер криминальной комедии Джентльмены от режиссера Гая Ричи.

Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Чарли Ханнэм, Хью Грант и Мишель Докери.

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Сюжет ленты посвящен американцу Микки Пирсону, который построил в Лондоне так называемый бизнес по продаже марихуаны, а теперь пытается продать его.

Премьера фильма запланирована на 24 января 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появился первый тизер сериала И повсюду тлеют пожары, а также дата его премьеры.

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