Хилари Дафф тайно вышла замуж: первые кадры со свадьбы

Американская певица и актриса Хилари Дафф вышла замуж за музыканта Мэттью Кома.
Скромная свадебная церемония состоялась во дворе дома молодоженов в Лос-Анджелесе.
На свадьбу Хилари Дафф и Мэттью Кома были приглашены только самые близкие родственники и друзья.
Хилари в Instagram поделилась первыми снимками с торжества.
Читайте: Женились задолго до свадьбы: сколько Настя Каменских и Потап скрывали свой брак
Дафф и Кома начали встречаться в январе 2017 года, а через три месяца расстались, но затем снова возобновили отношения, и в октябре 2018 года у них родилась дочка Бэнкс.
У Хилари также есть семилетний сын Лука от первого брака с хоккеистом Майком Корми.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Really enjoyed filming this with @voguemagazine 👰🏼 ♥️ so fun to talk about my beautiful dress and how it came to be!
К слову, 13 августа российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж во второй раз.
Фото: Хилари Дафф