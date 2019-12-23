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Хилари Дафф тайно вышла замуж: первые кадры со свадьбы

Американская певица и актриса Хилари Дафф вышла замуж за музыканта Мэттью Кома.

Гіларі Дафф вийшла заміж

Скромная свадебная церемония состоялась во дворе дома молодоженов в Лос-Анджелесе.

На свадьбу Хилари Дафф и Мэттью Кома были приглашены только самые близкие родственники и друзья.

Хилари в Instagram поделилась первыми снимками с торжества.

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Дафф и Кома начали встречаться в январе 2017 года, а через три месяца расстались, но затем снова возобновили отношения, и в октябре 2018 года у них родилась дочка Бэнкс.

У Хилари также есть семилетний сын Лука от первого брака с хоккеистом Майком Корми.

Гіларі Дафф вийшла заміж

 

 

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Really enjoyed filming this with @voguemagazine 👰🏼 ♥️ so fun to talk about my beautiful dress and how it came to be!

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

К слову, 13 августа российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж во второй раз.

Фото: Хилари Дафф

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