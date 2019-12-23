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Нюша рассекретила имя дочери и нарвалась на шквал критики

Российская певица Нюша спустя два года раскрыла имя своей дочери и столкнулась со шквальной критикой поклонников.

Нюша рассекретила имя дочери и нарвалась на шквал критики

Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша в ноябре 2018 года родила дочь и практически два года скрывала лицо дочери и ее имя.

На обложке глянца, для которого Нюша сделала первую фотосессию с дочерью она рассказала, что девочку зовут Симба.

По словам певицы, они с супругом очень долго выбирали имя дочери согласно знаку зодиака и характеру потому, что верят во влияние имени на судьбу.

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В комментариях к снимку пользователи начали активно комментировать имя девочки. Одни отметили, “хорошо, что не Чунга-Чанга или Пумба” другие отметили, что полностью девочку зовут Симба Игоревна Сивова.

Многие отметили, что скорее всего это сокращение от полного имени Серафима.

Некоторые поклонники решили пошутить, спрашивая не зовут ли мужа Нюши Тимон. Фанаты не сдерживались в критике и говорили, что девочке будет трудно в школе, потому что ее будут травить.

 

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Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru)

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