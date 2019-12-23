25 декабря в прокат выходит новый мультфильм от создателей Ледникового периода. Факты ICTV уже посмотрели эту шпионскую ленту и делятся впечатлениями.

Когда клин клином вышибают – клинит всех.

Сюжет

Под Новый год в прокат выходит новый драйвовый мультфильм Шпионы под прикрытием от Blue Sky Studios, которую все знают по Ледниковому периоду.

В 1999 году 20th Century Fox купила Blue Sky, занимавшуюся исключительно графикой и спецэффектами. С тех пор блестящие мультфильмы студии уже принесли более $5,5 млрд при совокупном бюджете в чуть более $1 млрд.

Шпионы под прикрытием стали 13-м мультфильмом студии Blue Sky. Сюжет, как нетрудно догадаться, посвящен борьбе тайных агентов с коварными преступниками мирового масштаба.

Зловещий человек с железной рукой-трансформером планирует раскрыть личности американских шпионов и перебить их всех до одного. Противостоять ему должен лучший в мире спецагент Лэнс Стерлинг. Причем, против его воли напарником Лэнса станет Уолтер – чудаковатый инженер-изобретатель, разрабатывающий гаджеты для шпионов и никогда не работавший “в поле”.

Одним словом – это классическая история, которую мы могли видеть в десятках фильмов. Однако фишкой шпионов под прикрытием является одна небольшая деталь, переворачивающая все с ног на голову: Уолтер превращает Лэнса в голубя.

Режиссерская работа

Режиссерами мультфильма выступили Ник Бруно и Трой Квон. Для них это первый собственный большой проект, ведь оба работали аниматорами. Сценарий для шпионов под прикрытием написал Брэд Копланд, а основой послужила короткометражка десятилетней давности, в которой голубь мешал агенту выполнить важную миссию.

Бруно и Квону удалось сделать мультфильм интересным не только детям, но и взрослым. В фильме удачно сочетаются экшн-сцены и интересные локации: от Мексики и Японии до Вашингтона и Венеции.

Есть, конечно, и поучительные моменты для детей, а персонажи и их приключения зачастую настолько милые, что слезу пустит и взрослый.

Актеры

Главные роли в мультфильме исполнили Уилл Смит и Том Холланд. И если Том лишь озвучил своего персонажа, то Уилл подарил Стерлингу еще и свою внешность. Актера можно узнать даже по ушам героя.

Его герой – дерзкий и обворожительный шпион, настолько самоуверенный, насколько и самовлюбленный. Своего рода Джеймс Бонд, у него даже собственный суперкар Audi есть. Его дело – спасать мир. А для этого все средства хороши. По крайней мере, он в этом убежден.

Обнимашками мир не спасешь.

Чудак Уолтер, озвученный Холландом, парень совершенно иного рода. Воспитанный матерью-одиночкой и бабушкой, он знает, что людей нужно защищать и ценить. Вот только с детства ему не очень удается социализация.

Добрый и сообразительный, парень пытается разрабатывать несмертельные гаджеты для шпионов. Однако из-за этого его только больше презирают окружающие. И лишь когда Лэнс нечаянно превращается в голубя, у парня появляется шанс убедить его, что не обязательно на силу отвечать силой.

В украинском прокате Лэнс заговорил голосом Романа Черного, а Уолтер – Максима Чумака. Стоит отметить, работа выполнена качественно, и локализация шуток, как всегда, на высоте.

Впечатления

Мультфильм Шпионы под прикрытием вышел блестящим сочетанием экшна, качественной анимации и остроумного юмора для всей семьи. Шпионские миссии не дают заскучать, а графику иногда можно спутать с реальными кадрами. Завершает все перечисленное драйвовый саундтрек в стиле поп.

Не обошлось и без главной детали любого успешного мультфильма – смешных персонажей второго плана. Колоритных героев в этой ленте немало, но больше всего зал хохочет, когда на экране появляется трио голубей.

Мультфильм Шпионы под прикрытием можно смело рекомендовать для просмотра с детьми, ведь он рассказывает положительную историю о том, что нельзя отвечать злом на зло. Лучше постараться понять другую сторону и узнать, почему она так поступила. Возможно, тогда удастся остановить вражду, пока она не разгорелась, как пожар в жаркую погоду.

Если же нет, тогда пригодятся друзья. Ведь у тех, кто делает добрые дела, всегда больше товарищей, чем у негодяев.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 7/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: IMDB

Видео: Ukrainian Film Distribution