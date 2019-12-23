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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Это очень страшно: Ирина Федишин раскрыла детали ДТП после концерта

Украинская певица Ирина Федишин рассказала детали ДТП, в которое она попала после концерта в Шепетовке.

Это очень страшно: Ирина Федишин раскрыла детали ДТП после концерта

Популярная певица Ирина Федишин рассказала, что обошлось без трагических последствий.

Артистка вместе с мужем возвращалась во Львов после концерта. Они решили остановиться на одной из заправочных станций возле Ровно и в этот момент почувствовали сильный удар.

– Я в этот момент наклонилась застегивать обувь, потому что мы готовились заезжать на заправку за кофе. И в этот момент почувствовала сильный удар, – рассказала Ирина.

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Микроавтобус на большой скорости протаранил пассажирский автобус. Певице и ее мужу пришлось согласиться на госпитализацию, чтобы пройти обследование, потому что была высокая вероятность внутренних травм. Всю ночь они провели в больнице.

– К счастью, переломов нет, мы делали обследование. Все обошлось, но это очень страшно, – призналась Ирина Федишин.

Напомним, 16 декабря возвращаясь с концерта около часу ночи в Ровенской области, артистка Ирина Федишин вместе со своей командой попала в ДТП.

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