От стыда к гордости: итоги 2019 года в украинском кино

Факты ICTV подводят итоги года в украинском кино. 2019 год выдался щедрым на ленты отечественного производства, а некоторые из них приятно удивили.

Ежегодно украинский кинематограф растет, хотя пока очень далек от идеала. Мы все еще находимся на этапе мечтаний, что однажды лента украинского режиссера будет, по крайней мере, в шорт-листе Оскара или Золотого глобуса, или искупается в лаврах на Каннах, Берлинале или Венецианском кинофестивале.

В этом году зрители имели возможность посмотреть 19 лент отечественного производства или сделанных в копродукции с другими странами.

Среди них были фильмы, за которые откровенно стыдно, например – Круты 1918, где зрители шли за эффектом Дюнкерка Кристофера Нолана, а на выходе увидели низкопробную кальку на псевдоисторические кино в стилистике россиян. А также допотопные низкосортные работы, вроде Свингеров 2 или Продюсера, после просмотра которых хочется стереть себе память.

Но были и достаточно качественные работы: Иловайск 2014. Батальон Донбасс, Захар Беркут, Гуцулка Ксения, Вулкан, Домой, Мои мысли тихие. Эти ленты отличились хорошими сценариями и актерскими ансамблями, качественной режиссурой, отличной операторской и монтажной работой.

Факты ICTV, подводя итоги 2019 году в украинском кинематографе, решили по своему усмотрению выделить лучшие работы в кино за год.

Фильм года: Домой

Режиссер: Нариман Алиев

Лента является дебютной полнометражной работой молодого режиссера Наримана Алиева. Это очень хорошая, как для украинского кино, драма и, возможно, лучшая, снятая на сегодня.

Домой – это крымскотатарская история, в которой рассказывается о человеке по имени Мустафа, что тяжело переживает потерю своего сына в АТО. Он приезжает в Киев из Крыма, чтобы забрать своего ребенка и похоронить на полуострове по мусульманским традициям. Также герой забирает в путь младшего сына Алима, который хочет остаться в столице. Они едут в одной машине, где часто конфликтуют, демонстрируя очевидное отличие поколений татар.

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В фильме есть личностная драма режиссера, ведь родители Наримана Алиева остались в оккупированном Крыму, премьеру фильма им демонстрировали через прямую трансляцию.

Домой – авторское кино не для всех с бюджетом в 20 млн грн. Лента наполнена символизом и отсылкам к другим кинопроизведениям, например Возвращению Андрея Звягинцева.

Еще до премьеры в Украине на ОМКФ-2019 ее отметили на Каннском кинофестивале в программе Особый взгляд, также она попала в лонг-лист премий Золотой глобус, EPA и Оскар.

Лучшая актерская работа: Ахтем Сеитаблаев

Фильм: Додому

Роль Мустафы в ленте Додому, пожалуй, лучшая в карьере Ахтема Сеитаблаева. Для актера персонаж близок по духу, ведь его предки были депортированы из Крыма и с трудом смогли вернуться назад, а теперь снова стали жертвами российской оккупации.

В роли Мустафы перед зрителями предстает суровый, немногословный и мужественный герой. Сеитаблаеву удалось показать портрет отца, который чрезмерно категоричен в своих предубеждениях, но тем не менее, за каждым его поступком скрыта любовь к сыну.

Сеитаблаева беспокоит судьба своего персонажа, ему болит трагедия Мустафы. Его игра невероятная, ты веришь каждому его слову и выражению лица. Ахтем настолько перевоплотился в своего персонажа, что с первого кадра ты видишь не актера, а Мустафу.











От стыда к гордости: итоги 2019 года в украинском кино / 3 фотографии

Стоит отметить, что Сеитаблаев-актер пока демонстрирует более талантливые и уверенные работы, нежели Сеитаблаев-режиссер.

Лучший актерский дебют: Кристина Дейлик

Фильм: Вулкан

Каждая новая лента на отечественных экранах открывает миру молодое поколение талантливых украинских актеров. Об этом стоит говорить, ведь через несколько лет именно они будут составлять костяк нового украинского кино. Одним из открытий в 2019 году стала дебютная работа молодой актрисы Кристины Дейлик, сыгравшей в арт-хаусной работе Вулкан режиссера Романа Бондарчука.

Зрители увидели Кристину в роли Марушки. По сюжету, она играет дочь человека по имени Вова, которого воплотил на экране актер Виктор Жданов.

Лента рассказывает о переводчике миссии ОБСЕ Лукасе (Сергей Степанский), который оказывается на юго-востоке страны в городе Берислав, где знакомится с совершенно новой вселенной. Там он встречает Вову и его дочь.

Женский персонаж Марушки стал одним из самых ярких в фильме. Особенность этого образа заключалась в постоянной метаморфозе – от девочки-попутчицы в шортах к степной мавке в кожаных сандалиях. Актриса полностью справилась со своей дебютной ролью, которую отметили и критики на кинофестивалях.

Лучшая режиссура: Антонио Лукич

Фильм: Мои мысли тихие

Украинская премьера ленты Антонио Лукича Мои мысли тихие состоялась в Одессе на кинофестивале, но в широкий прокат она выйдет в январе 2020 года. Между собой друзья-кинематографисты называют Антонио украинским Вудди Алленом, в работах которого есть тонкий юмор, прекрасные диалоги и мир, в котором хотелось бы оказаться каждому.

Сюжет трагикомедии Мои мысли тихие развивается вокруг звукорежиссера, который отправляется со своей мамой в Закарпатье, чтобы записать голоса животных для канадской видеоигры. Особенно большие деньги он получит, если запишет голос раховской кряквы.

— Режиссер играет своей любимой игрушкой и позволяет мне играть ею. После завершения фильма эта игрушка осталась у меня. Я не крал эту игрушку – ее хватит на всех зрителей, обращайтесь к режиссеру фильма Мои мысли тихие, – поделился своим мнением после просмотра режиссер Михаил Ильенко.

Лента уже получила награду в Карловых Варах в конкурсной программе East of the West, а на ОМКФ-2019 – приз зрительских симпатий и награду Международной федерации кинопрессы.

Лукич снял не типичный арт-хаус, а скорее, ленту для широкой аудитории, которая имеет все шансы быть тепло воспринятой украинским зрителем.

Кинофестиваль года: X ОМКФ

Вот уже десять лет в июле в Одессу съезжаются ценители кино, известные актеры, режиссеры из Украины и разных уголков мира. Одесский кинофестиваль является одним из крупнейших зрительских кинофестивалей в восточной Европе.

Именно здесь первым можно посмотреть новинки с Берлинале, кинофестиваля Сандэнс и Канн. А также узнать, какими фильмами будут удивлять в течение следующего года зрителей отечественные кинематографисты.

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Кроме юбилея, фестиваль в 2019 году стал особенным, ведь впервые за свою историю Гран-при получили сразу два фильма-участника – Додому режиссера Наримана Алиева и грузинская лента А потом мы танцевали от режиссера Левана Акина.

В этом году специальными гостями ОМКФ стали обладательница премии Сезар Катрин Денев, семикратный номинант на Оскар, режиссер Майк Ли и американская актриса Роуз Макгоуэн.

Лучший сериал: Крепостная

25 февраля на телеканале СТБ стартовал показ сериала Крепостная, который искренне полюбили украинские телезрители. Он рассказывает об украинской крепостной Екатерине Вербицкой, которая борется за свою свободу в XIX в. в Нежине.

Кроме баллов, дуэлей и дворянских свадеб, в сериале показаны украинские обычаи, посиделки, жатва, настоящая украинская свадьба и первая брачная ночь XIX в.

Сериал побил рекорд последних шести лет для премьерного показа телесериала на телеканале СТБ. Только за первую неделю трансляции он возглавил топ трансляций всех телеканалов в будни.

Также Крепостная стала хитом по количеству просмотров в Польше. Сериал вызвал настоящий фурор, а ведущие польские СМИ называли его феноменом.

Новинка года: Первые ласточки

Также в ноябре на Новом канале вышел сериал, который всколыхнул Украину – Первые ласточки. Он рассказывает о жизни современных подростков, которые проходят через буллинг, жестокие розыгрыши, опасные суицидальные игры, родителей-алкоголиков.

После выхода Первых ласточек в шесть раз увеличилось количество обращений на детскую линию правозащитной организации Ла-Страда Украина, чей номер указан в титрах сериала.

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Еще одной важной темой, которая вызвала больше всего дискуссий, стала нетрадиционная сексуальная ориентация одного из старшеклассников. Заметно, что ЛГБТ-подростка сделали видимым, обычным парнем, а не каким-то фриком.

В ноябре разработчики сериала сообщили, что ведутся переговоры с одной из мировых компаний по дистрибуции проекта в интернете, поэтому в YouTube есть только первый эпизод. Сейчас все серии первого сезона Первых ласточек можно посмотреть на сайте Нового канала.

Чего ждать от украинского кино в 2020 году?

Отечественное кино за последние годы нас научило, что не стоит хвалить фильм преждевременно и лелеять надежды о гениальности еще до просмотра. Очевидно, следующий год не обойдут провалы, но как и в 2019 году, будет место хорошим лентам.

Среди самых ожидаемых премьер 2020 ленты – Преданная и Черкассы.

Преданная

Это экранизация романа Софии Андрухович Феликс Австрия, который стал крупнейшим украинским литературным событием в 2014 году.

Лента рассказывает о Стефании Черненько, которая работает прислугой в Адели Скорик. Девушки вместе росли в доме доктора Ангера, их связывают теплые, почти сестринские отношения.

Между героинями встанут любовь и ревность, в калейдоскопе которых девушкам придется разобраться, кто они друг другу: сестры, подруги или служанка и хозяйка.

В прокате лента появится с 16 января 2020 года.

Черкассы

Украинская премьера фильма состоялась в Одессе на кинофестивале. После нескольких провальных украинских лент, основанных на реальных событиях, эта тоже вызвала определенное опасение и выступала в роли темной лошадки. Но несколькоминутные овации переполненного зала кинотеатра вынесли свой вердикт.

Черкассы – это история противостояния команды тральщика U311 украинских ВМС российским “зеленым человечкам”, которые пытаются взять корабль штурмом. Украинские суда сдаются одно за другим, и только экипаж Черкасс без использования палубной пушки, только с брандспойтом, решает сопротивляться и продолжает борьбу с вооруженными до зубов спецназовцами РФ.

Это кино уже вошло в историю как первый фильм о военнослужащих ВМС Украины.

Лента получилась довольно органической, с живыми людьми и не театральной, приличной речью. Это кино про негероических героев, попавших в ситуацию войны, ни разу до этого не воюя. Режиссер Тимур Ященко мастерски сумел убедить зрителя в правдивости увиденного не только языком, но и визуальной картинкой.

Проверить свои впечатления от ленты можно будет с 27 марта 2020 года, когда фильм выйдет в прокат.

Фото: IMDb

Мария Степанюк