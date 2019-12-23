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Если новый Бэтмен провалится, пойду в порно – Паттинсон

Известный британский актер Роберт Паттинсон заявил, что если фильм Бэтмен с его участием провалится, то он пойдет сниматься в фильмах для взрослых.

Если новый Бэтмен провалится, пойду в порно – Паттинсон

Британского актера Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена в одноименной ленте.

Позже актер в одном из своих интервью отметил, что в случае провала картины, он пойдет сниматься в порно.

Однако, Роберт уточнил, что речь идет о артхаусном кино для взрослых.

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Паттинсон рассказал, что после Сумерек брался за артхаусные фильмы без широкого проката, потому что ему не предлагали других ролей.

Работу над Бэтменом он назвал своим достижением, добавив, что всегда чувствовал связь с этим персонажем.

Ранее Факты ICTV писали, какие актеры сыграют в перезапуске популярной рождественской комедии Один дома.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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