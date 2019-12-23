Если новый Бэтмен провалится, пойду в порно – Паттинсон

Известный британский актер Роберт Паттинсон заявил, что если фильм Бэтмен с его участием провалится, то он пойдет сниматься в фильмах для взрослых.

Британского актера Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена в одноименной ленте.

Позже актер в одном из своих интервью отметил, что в случае провала картины, он пойдет сниматься в порно.

Однако, Роберт уточнил, что речь идет о артхаусном кино для взрослых.

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Паттинсон рассказал, что после Сумерек брался за артхаусные фильмы без широкого проката, потому что ему не предлагали других ролей.

Работу над Бэтменом он назвал своим достижением, добавив, что всегда чувствовал связь с этим персонажем.

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