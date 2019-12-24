Рэпер Скриптонит выпустил новый сольный альбом 2004, хотя ранее заявлял, что планирует отойти от рэп-музыки.

Исполнитель Скриптонит презентовал новый сольный альбом под названием 2004. До конца января 2020 года он эксклюзивно доступен на Apple Music.

В лонгплее – 24 трека, но песен – всего 16, а остальные композиции небольшие приветы от друзей исполнителя.

– Я начал писать этот альбом чуть больше года назад. Рэп-альбом записывать я не собирался, тем не менее новые песни писались и почему-то довольно легко, – рассказал сам артист.

Он добавил, что это первый альбом, к которому он сам написал всю музыку.

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– В нем нет сюжетной линии, но звучит он цельно и для меня лично очень особенно. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись, – отметил Скриптонит.

Ранее Факты ICTV писали, что российский рэпер Алишер Моргенштерн презентовал новую песню YUNG HEFNER.