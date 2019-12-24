Албанию на песенном конкурсе Евровидение в 2020 году представит певица Арилена Ара с композицией Shaj.

На Евровидении 2020 в Роттердаме (Нидерланды) Албанию представит певица Арилена Ара с песней Shaj.

Девушка одержала победу на шоу Festivali i Këngës, благодаря которому в Албании решается, кто же будет представлять страну на Евровидении.

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Однако композиция еще будет дорабатываться до самого конкурса. Кроме новой аранжировки, трансформации ожидают и текст. Возможно композицию переведут на английский язык.

Арилена Ара – албанская певица, родившаяся в конце 90-х годов. Популярность к ней пришла после участия на шоу X-фактор в 2012 году. Два года спустя она выпустила дебютную сольную работу Aeroplan.

К слову, Арилена стала известной среди украинских зрителей исполнением песни Nëntori.

Ранее Факты ICTV писали, что песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет под лозунгом Откройся (Open Up).

Фото: arilenaaraa