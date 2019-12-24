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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Издание Forbes в конце 2019 назвало самых богатых артистов десятилетия. В десятке Тейлор Свифт, Кэти Перри, Леди Гага и другие знаменитости.

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Первую место в рейтинге Forbes занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre. За десятилетие ему удалось заработать $950 млн.

Рэперу принадлежат 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела компания Apple.

На втором месте оказалась американская певица Тейлор Свифт с доходом $825 млн. В тройку лидеров попала певица Бейонсе, которая заработала $685 млн.

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А вот муж Бейонсе Джей Зи заработал меньше, чем жена, поэтому оказался лишь на седьмом месте с заработком $560 млн.

Легендарная группа U2 по итогам десятилетия занял четвертое место с доходом $675 млн. Пятое место досталось рэперу Diddy. Он заработал $605 млн Diddy.

В десятку самых богатых звезд попали Элтон Джон, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

К слову, ранее Forbes публикув рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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