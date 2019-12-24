В сети появился официальный трейлер украинской комедии Голая правда.

Опубликован трейлер фильма Голая правда об опасной игре с детектором лжи.

В комедии сыграли Дмитрий Ступка, Слава Каминская, Богдан Юсипчук, Ксения Мишина, Андрей Джеджула, Полина Василина, Ольга Арутюнян, Евгений Ламах.

Согласно сюжету восемь друзей приезжают в Одессу на открытие нового развлекательного клуба Андрея.

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В заведении множество развлекательных комнат, но самой интересной оказывается Детекторрум со сверхточным детектором лжи.

Компания друзей решает узнать о друг друге интимные тайны, но они и не догадывались, куда это может их завести.

Премьера фильма состоится накануне Дня святого Валентина – 13 февраля 2020 года.

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