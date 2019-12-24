Кафе в РФ “украсили” копией памятника с могилы Жанны Фриске

В придорожном кафе под Москвой (РФ) поставили скульптуру, которая является точной копией памятника с могилы российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака в 2015 году.

Младшая сестра певицы Наталья Фриске обнаружила в кафе под Москвой скульптуру очень похожую на памятник Жанны.

По ее словам, статуя является точной копией и даже ее размер совпадает с памятником с кладбища.

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– Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: ”Нам подарили”, – сказала она.

Наталья попросила администрацию убрать памятник, но ей ответили, что его сделал скульптор, который умер весной.

– Очень удобно, конечно же, так говорить. И эта скульптура какой-то там девушки… От нее отказались, типа она не похожа. Но те, кто был на кладбище у Жанны, вы все видите сходство? Вот и что мне с ними делать? – сказала она.

Позже статую убрали, но появилась информация, что памятник под Новый год наряжали в красный колпак, чтобы развлечь посетителей.

– Это либо та компания, которая отливала нам памятник, и от которого мы отказались, отдала им… Но сам факт того, что они отдали им, сам факт того, что они одевают, наряжают его и делают с ним непонятный клоунский обряд, это правда ни в какие ворота не лезет, – сказала Наталья.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в Москве 15 июня 2015 года после длительной борьбы с раком. Ей было 40 лет. Сын певицы живет с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым.