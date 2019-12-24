Самая популярная на PornHub: Билли Айлиш получила новый титул после 18-летия

Американскую певицу Билли Айлиш назвали самой популярной личностью на PornHub.

Билли Айлиш отпраздновала совершеннолетие неделю назад и сразу стала самой популярной личностью на Pornhub.

Поклонники певицы разделились на две группы. У первых же новость вызвала негодование, а вторые обрадовались тому, что они могут искать в сети ее обнаженные фото и не будут арестованы за детское порно.

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Большинство сошлись на том, что Билли Айлиш все равно еще мала и призвали оставить ее в покое.

Напомним, 18 декабря Билли Айлиш отметила 18-летие. В связи с днем рождения певица опубликовала трогательное видео, которое состоит из ее детских видео.