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Палала: КАZКА представила откровенный клип

Группа КАZКА презентовала клип на песню Палала из нового альбома Nirvana.

КАZКА презентувала кліп Палала

KAZKA представила первый видеоклип на песню с альбома Nirvana, в котором будет 10 композиций.

Режиссером ролика выступил Алан Бадоев. Это его первое сотрудничество с группой.

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– Видео Палала – о страсти, которой невозможно сопротивляться, любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление – и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только пылать, – говорится в описании к видео.

Напомним, 13 декабря KAZKA презентовала трек под названием Колишні, который войдет в новый альбом NIRVANA.

Видео: КАZКА

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