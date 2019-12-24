KAZKA представила первый видеоклип на песню с альбома Nirvana, в котором будет 10 композиций.

Режиссером ролика выступил Алан Бадоев. Это его первое сотрудничество с группой.

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– Видео Палала – о страсти, которой невозможно сопротивляться, любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление – и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только пылать, – говорится в описании к видео.