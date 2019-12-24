Новогодние праздники уже на носу и поднять настроение и настроится на Новый год помогут фильмы.

К Новому году и Рождеству Факты ICTV собрали семь фэнтези-фильмов, которые помогут окунуться в атмосферу праздников.

Рождественская история

Известная история о скупердяе Эбенезере Скрудже является прекрасным способом настроить себя на Рождество и Новый год.

Ее сюжет всем давно известен: несколько ночей к Скруджу приходять духи Рождества, которые показывают к чему привела его любовь к деньгам и напоминают ему о временах, когда он был действительно счастлив.

По этому повествованию было поставлено множество фильмов, однако Рождественская история отличается тем, что выполнена с помощью невероятно качественной анимации, потому подойдет для просмотра как взрослым, так и детям.

А если вы решите смотреть ее в оригинальной озвучке, то сможете услышать прекрасного Джима Керри, который подарил голос Скруджу.

Гринч – Похититель рождества

Еще одной прекрасной праздничной историей о перевоплощении, которая подойдет для семейного просмотра, является фильм Гринч – Похититель рождества.

Он снят по мотивам книги Доктора Сьюза. Лента расскажет о сказочном городке Ктограде, в котором очень любят праздновать Рождество, что сильно раздражает зеленое существо по имени Гринч, которого сыграл Джим Керри.

В какой-то момент Гринч решает преподать урок жителям Ктограда и украсть у них Рождество.

Если же вы ищете чего-то более “свежего”, то можете выбрать мультфильм Гринч, который вышел в 2018 году.

Полярный экспресс

Весьма недооцененным праздничным мультфильмом является Полярный экспресс, который рассказывает о рождественском путешествии одного мальчика, который не верит в существование Санта-Клауса.

В канун Рождества ему выпадает возможность отправиться на волшебном поезде прямо на Северный полюс, чтобы встретиться с чудотворцем в его упряжке с оленями.

От начала и до конца мультфильм пропитан волшебной атмосферой новогодних праздников, которая учит верить в чудеса даже тех, кто уже давно позабыл о них.

Кошмар перед рождеством

Если на Новый год вы ищите неординарные фильмы, то стоит обратить внимание на классический мюзикл Кошмар перед Рождеством.

Он расскажет о Джеке Скеллингтоне, который проживает в городе Хэллоуин, где каждый год готовятся к этому празднику. Однако ему надоедает из года в год пугать людей и он ищет себя другое занятие.

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В один из дней Скеллингтон попадает в город Рождества, где он “влюбляется” в праздник и решает заменить Санта-Клауса.

Невероятно жуткая, но в то же время милая история прекрасно подойдет для тех, кто пытается заново полюбить новогодние праздники.

Крампус

Если же вы абсолютно отчаялись в попытках проникнуться духом Рождества, то фильм Крампус поможет ощутить, что бывает с теми, кто отказывается от этого светлого праздника.

Лента рассказывает о семье Энджелов, к которым в канун Рождества приезжают родственники. Однако для маленького Макса праздник быстро превращается в мучение, ведь его начинают дразнить из-за того, что он верит в Санту и даже вслух зачитывают письмо ему.

Потеряв веру в Рождество Макс разрывает письмо, после чего на семью начинает охотиться новогодний бес по имени Крампус.

Если в новогодние праздники вам не до веселья, настоятельно рекомендуем встретиться с Крампусом в этом фильме.

Гремлины

Если одного Крампуса мало, чтобы перевернуть Новый год с ног на голову, предлагаем вам классический фильм Гремлины, который хоть напрямую и не связан с Рождеством, происходит как раз на этот праздник.

Он расскажет о Билле Пельтцере, которому на Рождество дарят милое существо, которого называют могвай. Его запрещено мочить, включать возле него яркий свет и кормить после полуночи.

Однако друг Билла случайно нарушает одно из правил, в результате чего на свет появляются гремлины, которые решают преподать жителям города страшный урок на праздники и устраивают настоящий погром.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Хотя фильм Хроники Нарнии Лев, колдунья и волшебный шкаф также не приурочен к Рождеству, его атмосфера прекрасно напоминает о новогодних праздниках.

Лента повествует о четырех детях, которых отправляют в деревню к другу семьи, где они находят шкаф, который перемещает их в волшебную страну Нарнию.

Там они знакомятся с обитателями этого чудного мира, а также вступают в сражение против Белой колдуньи, которая поработила Нарнию.

Создать праздничное настроение поможет не только волшебная история, но и присутствие Санта-Клауса, который преподносит детям волшебные подарки.

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Фото: IMDb