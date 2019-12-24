Украинская группа Антитела представила клип на песню Stand up, в которой показали самые яркие момент из масштабных концертов во Дворце спорта.

Антитела презентовали клип на трек Stand up, который стал символическим итогом насыщенного года для группы.

В 2019 году произошло много знаковых событий: Антитела представили пять клипов и альбом Hello, который вживую услышали почти 80 тыс. поклонников во время стадионного тура по Украине.

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Работа Stand up – это видео-документ исторического события для группы Антитела – два переполненных столичных Дворца спорта.

– Наш фундамент – большая идея того, что артист – для людей и ради людей. Мы поем о жизни и честны перед нашими поклонниками во всем, что делаем. Наши песни помогают и дают надежду многим людям, и они приходят к нам на концерты, чтобы почувствовать что-то большее, чем просто мелодии, чтобы присоединиться к большому сообществу свободных, образованных, вдохновенных людей! Они все – наши единомышленники и это наш самый большой клад!, – поделился впечатлениями Тарас Тополя.

К слову, ранее Факты ICTV уже рассказывали о самых крутых достижениях украинского шоу-бизнеса в 2019 году.