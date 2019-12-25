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Факты / Lifestyle

Убейте их добротой: Кевин Спейси записал поздравление с Рождеством

Американский актер Кевин Спейси выпустил видео под названием KTWK, где предстал в образе президента США Фрэнка Андервуда из сериала Карточный домик.

Кевин Спейси

Кевин Спейси записал рождественское обращение в образе своего героя из сериала Карточный домик – президента США Фрэнка Андервуда.

– Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества? – сказал он.

Актер назвал прошедший год неплохим и отметил, что поправил свое здоровье.

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– В свете этого я кое-что поменял в своей жизни, и я хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне. По мере приближения к 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. Я знаю, о чем вы думаете. Он серьезно? Я предельно серьезен, — сказал он.

Спейси сказал, что, если кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете пойти в атаку.

– Но вы также можете не кипятиться и сделать неожиданное… Вы можете убить их добротой, – добавил он и на фоне начала звучать зловещая музыка.

Напомним, в 2017 году Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. После  этого создатели Карточного домика отказались от сотрудничества с актером, а все сцены с ним вырезали из последнего сезона. Его персонаж погиб при неясных обстоятельствах.

Спейси проходил курс лечения после обвинения в домогательствах.

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