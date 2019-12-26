Глубокие приседания со штангой: Каменских показала, как качает ягодицы

Украинская певица Настя Каменских показала, как занимается в тренажерном зале.

Настя Каменских показала, как она приседает со штангой, чтобы накачать ягодицы.

Певица показала глубокие приседания в облегающих лосинах и вызвала бурную реакцию в комментариях.

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– Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Несмотря на плотный декабрьский график, я стараюсь найти время на тренировки, – написала она.

Подписчики пришли в восторг от такого откровенного видео и восхитились ее фигурой.

Видео посмотрели более 500 тыс. раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Дек 2019 в 9:55 PST

Напомним, Национальная музыкальная премия YUNA 2020 объявила номинантов в 17 категориях. Каменских представлена в пяти номинациях.