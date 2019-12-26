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Ивлеева сняла новогодний фильм с Пугачевой, Харламовым и Галкиным

Смотрите фильм Насти Ивлеевой Поездатый Новый год 2020 онлайн на сайте Факты ICTV

Ивлеева сняла новогодний фильм с Пугачевой, Харламовым и Галкиным

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева выпустила к Новому году фильм Поездатый Новый год 2020, в котором снялись Максим Галкин, Kyivstoner, Алла Пугачева, Гарик Харламов и другие звезды шоу-бизнеса.

По сюжету трое обычных людей встречаются 31 декабря в последней электричке на Москву.

Позже выясняется, что каждый из них смог воплотить свою мечту в реальность.

Главные роли в фильме Поездатый Новый год 2020 исполнили Настя Ивлеева, блогер  Kyivstoner, и Максим Галкин.

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Напомним, в феврале этого года Настя Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска, однако ее не пустили в Украину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым.

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