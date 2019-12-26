Мамы конкуренток писали гадости: победительница Холостяка рассказала о травле

Избранница Никиты Добрынина в шоу Холостяк Дарья Квиткова рассказала, что после победы на нее обрушилась волна травли.

Победительница шоу Холостяк 9 Дарья Квиткова рассказала, что после победы ей писали мамы других участниц проекта и писали неприятные вещи.

– Мне даже писали мамы участниц, которые были со мной в сезоне. Писали не очень хорошие вещи, – рассказала она.

По словам Квитковой, она пошла на проект, потому что проспорила жене брата и ничего не знала о том кто такой Никита Добрынин.

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Пара отмечает, что их отношения – это не любовь с первого взгляда, а симпатия, которая росла с каждым свиданием.

Добрынин рассказал, что Квиткова его расположила своей откровенностью.

Также он признался, что у него большие планы на будущее.

Ранее Добрынин рассказал, что после шоу некоторые участники хотели возобновить с ним общение.