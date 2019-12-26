Павел Назаренко и Наталья Кириленко стали победителями проекта Взвешенные и счастливые 9.

26 декабря состоялся финал 9 сезона проекта Взвешенные и счастливые на СТБ.

Победителями основного взвешивания стали Павел Назаренко с Натальей Кириленко, которые на двоих сбросили 141 кг – 47% от веса, с которым пришли на проект.

Вторыми финишировали Евгений Москаленко и Тамара Мумладзе, которые сбросили на двоих 45,05% веса.

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Победителем домашнего похудени стала Людмила Чаднова, которая пришла на проект с весом 144 кг, а на финале показала вес 76 кг. Девушка сбросила больше 52,78% от своего изначального веса, за что получила приз в 100 тыс. грн.

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