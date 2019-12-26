Романтика от Зеленских и цем от Попова – самые яркие поцелуи 2019

Романтические, провокационные, откровенные и смешные, какие поцелуи больше всего запомнились в 2019 году – смотрите в материале Фактов ICTV.

Конец года это повод вспомнить выдающиеся события, которые произошли в течение 2019-го. В этом материале Факты ICTV вспоминают поцелуи, которые стали особыми и вызвали волну обсуждений.

Каменских + Потап

Певица NK и рэпер Потап несколько лет скрывали свои отношения, однако в 2019 году все тайное стало явным. Пара искренне и трогательно призналась в любви друг к другу в песнях, а свадьбу сыграли под Киевом.

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Кадры с поцелуями Насти Каменских и Потапа под алтарем сразу облетели все информационные ресурсы и еще долго обсуждались в социальных сетях. Ну тогда вспомним, как это было и порадуемся за них.

Зеленский + Кошевой

Когда президент Украины Владимир Зеленский шествовал к Верховной Раде на церемонию инаугурации поцеловал своего друга, актера Евгения Кошевого в голову. Чтобы сделать это Зеленскому пришлось подпрыгнуть. (Таймкод відео – 1.38).

Дженнифер Энистон + Эллен Дедженерес

Голливудская актриса Дженнифер Энистон в очередной раз стала гостьей развлекательной программы Эллен Дедженерес The Ellen Show.

Во время беседы с Дженнифер Дедженерес нежно поцеловала ее в губы.

– А когда ты в последний раз целовалась с женщиной, – спросила Эллен у Дженнифер.

Энистон ответила, что никогда в жизни не целовала женщину в губы.

И Эллен сразу же приблизилась к Дженнифер и поцеловала ее.

Энистон затем ответила, что у ведущей мягкие губы.

Стоит отметить, что Эллен Дедженерес лесбиянка и открыто говорит о своей ориентации.

Дорофеева + Дантес

Группа Время и Стекло в октябре презентовала новый клип на песню Мой парень лох. Яркий клип, насыщенный трендами 2000-х и заедающий мотив песни сразу понравились поклонникам, однако в ролике был один особенный момент.

Речь идет о страстном поцелуе солистки группы с ее настоящим мужем Владимиром Дантесом, хотя по сюжету клипа ее парня там играл другой актер (тот самый лох. – Ред.).

Попов + Вербич

Это конечно не страстный поцелуй с языком, однако нежный цем от Дениса Попова точно запомнился фанам украинского футбола.

Защитник киевского Динамо Денис Попов забил дебютный гол в УПЛ, отличившись в ворота ФК Львов (4: 0). Во время празднования Попов поцеловал в нос словенского вингера Беньямина Вербича.

Владимир и Елена Зеленские

Наверное, звание поцелуй года все-таки получают Владимир и Елена Зеленские, которые не стесняются на людях демонстрировать чувства. Однако сейчас речь пойдет о поцелуе главы государства и его жены, когда они узнали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.

Также Факты ICTV предлагают вам проголосовать за самый яркий поцелуй 2019 года.

Ранее Факты ICTV писали, что судьи 10 сезона шоу Х-Фактор Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались во время трансляции прямого эфира в Facebook.