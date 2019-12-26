Тина Кароль стала судьей нацотбора на Евровидение 2020

Певица Тина Кароль займет судейское кресло на нацотборе на Евровидение 2020, который будет проходить в феврале.
Организаторы национального отбора на Евровидение 2020 объявили имя второго члена жюри. Кресло судьи займет Тина Кароль.
– Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране.
Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бить, если результат другой, – отметили Тина Кароль.
К слову, Тина Кароль представляла Украину на Евровидении 2006 в Афинах и привезла домой 7 место.
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Уже известно, что судьей нацотбора также будет Андрей Данилко, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а ведущим прямых эфиров – Сергей Притула.
Ранее Факты ICTV писали, что стартовала продажа билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.
Фото: tina_karol