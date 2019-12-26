Тина Кароль стала судьей нацотбора на Евровидение 2020

Организаторы национального отбора на Евровидение 2020 объявили имя второго члена жюри. Кресло судьи займет Тина Кароль.

– Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране.

Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бить, если результат другой, – отметили Тина Кароль.