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Тина Кароль стала судьей нацотбора на Евровидение 2020

Певица Тина Кароль займет судейское кресло на нацотборе на Евровидение 2020, который будет проходить в феврале.

Тина Кароль

Организаторы национального отбора на Евровидение 2020 объявили имя второго члена жюри. Кресло судьи займет Тина Кароль.

– Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста – достойно выступить на конкурсе, а после – стать настоящей звездой в своей стране.

Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бить, если результат другой, – отметили Тина Кароль.

К слову, Тина Кароль представляла Украину на Евровидении 2006 в Афинах и привезла домой 7 место.

Читайте: Организаторы Евровидения согласились с новыми правилами нацотбора в Украине

Уже известно, что судьей нацотбора также будет Андрей Данилко, музыкальным продюсером – Руслан Квинта, а ведущим прямых эфиров – Сергей Притула.

Ранее Факты ICTV писали, что стартовала продажа билетов на полуфиналы Национального отбора на Евровидение 2020, которые состоятся 8 и 15 февраля 2020 года.

Фото: tina_karol

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